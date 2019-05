Que reste-t-il du Taui 15 ans après ?

Reportage J-B.Calvas

L’après-Taui est placé sous le signe des bascules politiques qui font changer les majorités ! Une instabilité qui dure jusqu’en 2013. Et si le Taui a libéré la parole, il a aussi changé la pratique du pouvoir. "L'expérience du Taui a été difficile pour tout le monde : pour nos investisseurs, pour nos salariés, on a perdu 10 000 emplois. D'une façon générale, le Pays a beaucoup perdu, estime Édouard Fritch. Mais le Pays a aussi gagné quelque chose avec le Taui. C'est cette vision nouvelle de la politique. Oscar Temaru a été un homme très ouvert malgré tout, Gaston Tong Sang a été un homme très ouvert. Ces deux personnalités qui nous ont dirigées pendant quelques années. J'en tire des leçons personnellement parce que j'ai senti, au-delà des combines politiques qui ont fait qu'il y a eu ces différents renversements, j'ai compris aussi que dans l'opinion publique, quelque chose se produisait."Anthony Géros, parle lui aussi, d’une période de transition : "Le changement, il n'est pas encore là. D'ailleurs, les problèmes sont toujours les mêmes, les pratiques sont toujours les mêmes... Mais effectivement, on évolue petit à petit. Je pense que nous avons traversé la phase de transition qui était celle du Taui et aujourd'hui nous sommes dans une autre phase qui commence à se dessiner, on ne sait pas trop encore quelle est son expression réelle, on tâtonne quoi."Malgré son succès en 2004 puis en 2005, le parti indépendantiste n’est plus parvenu à s’imposer dans les urnes. Quant au camp autonomiste, le Taui l’a bouleversé. Le Fetia Api ou No oe Te Nuna ont été absorbés : "Ces autonomistes modérés ont disparu. On ne les voit plus. Ils ont tous été intégrés dans le Tapura ou alliés au Tapura. La conséquence elle est là : il n'y a plus plusieurs types d'autonomistes finalement. Il n'y a plus qu'un groupe autonomiste qui est véritablement le Tapura", analyse le politologue Sémir Al Wardi.Et même si Tahoeraa est toujours à l’assemblée, le plus vieux parti autonomiste a implosé ! Ultime conséquence du Taui.Contactés pour participer à ce reportage, ni Gaston Flosse, ni l’un de ses cadres n’ont souhaité s’exprimer sur le sujet.