Quatre rescapés après un mois à la dérive dans le Pacifique

Ils ont survécu en mangeant des poissons, seule ressource alimentaire disponible : Ces pêcheurs ont été déposés mercredi à Majuro, capitale des Îles Marshall, par le chalutier qui avait découvert leur petit bateau de bois à des centaines de kilomètres plus au sud, selon la compagnie propriétaire du chalutier.



Tatika Ukenio, Boiti Tetinauiko, Bonibai Akau et Moamoa Kamwea seraient originaires des Kiribati. Ils ont expliqué être partis pêcher le 23 mars puis avoir passé 4 semaines en mer.



Les détails de leur aventure demeurent incomplets, mais ils affirment avoir été repoussés trop au large par une tempête et ont décidé d'éteindre leur unique moteur hors-bord et de se laisser dériver pour conserver un peu de carburant.



Ils ont survécu en se nourrissant de leur pêche, avant d'apercevoir le 18 avril le "Koo's 102", un chalutier taïwanais battant pavillon des Marshall.



Ils ont alors rallumé leur moteur pour s'approcher au plus près du navire et attirer l'attention de son équipage.



Orlando Paul, représentant de la compagnie de pêche Koo, explique que les quatre hommes "se portaient bien" au moment de leur sauvetage, et que le chalutier avait donc terminé sa campagne de pêche avec les naufragés à bord, avant de rentrer mercredi à Majuro.



Ils ont néanmoins été hospitalisés dans la capitale des Marshall, où les médecins les ont également trouvés en bonne santé. Ils devraient être rapatriés dimanche dans leur pays d'origine.



Il est fréquent de retrouver des rescapés dans le Pacifique sud où des centaines, voire des milliers de kilomètres séparent chaque îlot.



Un chalutier de Koo avait ainsi secouru en 2006 trois Mexicains qui dérivaient depuis neuf mois.



En janvier 2014, José Salvador Alvarenga, un pêcheur originaire du Salvador, parti du Mexique, avait été retrouvé dans le Pacifique sud après 13 mois perdu en mer en raison d'une avarie de moteur.



Il était réapparu aux Îles Marshall, à 12.500 km de son point de départ, en haillons, amaigri, barbu et les cheveux longs, les genoux éraflés, affirmant aux médias locaux avoir survécu en se nourrissant d'oiseaux, de poissons et en buvant du sang de tortue.



AFP/ Rédaction web