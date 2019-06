Quatre nouvelles entreprises s'engagent pour la santé de ses salariés

Le ministre de la Santé Jacques Raynal a cosigné, jeudi matin à la direction de la Santé, avec les représentants de quatre nouvelles entreprises locales volontaires, une charte qui encourage la mise en place d’actions pour favoriser l’adoption de comportements favorables pour la santé.



Air Tahiti, Pro Interim, Sopadep et Innovative Digital Technologies intègrent ainsi le réseau Entreprises Actives pour initier des actions en faveur de la santé de leurs salariés. Elles se joignent aux vingt entreprises déjà signataires de la charte d’engagement "Entreprise active pour la santé de ses salariés", à savoir : Air Tahiti Nui, Hôtel Le Méridien, EDT Engie, Hôtel Intercontinental Tahiti, Polynésienne des Eaux, TSP, Brasserie de Tahiti et Caisse de Prévoyance Sociale en 2015 ; puis Newrest, Interoute, Intercontinental Bora Bora Resort et Spa, TEP, Vini, Banque de Tahiti, Avis, Plastiserd, Nestlé, Wan Distribution et Sipac en 2017.