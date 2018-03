Quatre étudiants s'affrontent pour créer la meilleure application mobile

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

C'est dans les locaux de l'agence Vittoria Conseil que deux équipes, composées de deux étudiants chacune, s'opposent depuis six semaines. Le défi ? Créer une application mobile, mettant ainsi à profit les connaissances de ces quatre étudiants en BTS SIO (Services informations aux organisations) au lycée Aorai.Une application pour les cinéphiles face à une application dédiée aux petites annonces, ce stage leur a permis de découvrir de nouvelles technologies comme l'explique Maui Nordhoff, étudiant en BTS SIO :"On a utilisé une technologie qui s'appelle React Native qui permet de créer des applications mobiles. Et dans le cadre scolaire, nous n'avons jamais utilisé cette technologie, c'est donc une première pour nous. Ce stage a vraiment été une bonne expérience."L'objectif principal de ce stage était de mettre les étudiants en situation réelle et peut-être de repérer certains d'entre eux pour une éventuelle embauche, comme l'indique Guillaume Proia, directeur de l'agence: "Vittoria Conseil, comme de nombreuses entreprises, est à la recherche de nouveaux talents, nouveaux développeurs. Et si nous pouvons favoriser cette recherche par des lycéens qui peuvent être formés à ces technologies, c'est encore mieux!"Quoi de mieux qu'une compétition pour se mettre dans le bain? "L'idée de ce stage c'était de créer, en six semaines, un cadre de travail de type "battle startup" [...], et chaque couple crée son projet et s'affronte pour sortir le meilleur projet", continue Guillaume Proia.Leur professeur d'informatique, Julien Donnet, départagera les étudiants avec le directeur de l'agence en fin de semaine.