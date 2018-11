Quatre Polynésiens sélectionnés pour participer à The Voice et The Vocie Kids

​Rédaction web

Le Grand casting était en Polynésie en avril à la recherche de potentiels talents pour l'émission The Voice. Des auditions ont eu lieu à Papeete, Taravao, Moorea, Bora Bora et Raiatea. Sur 326 inscrits, 53 talents ont été sélectionnés pour passer les castings en juin.Finalement, 3 "kids" et un adulte ont été sélectionnés en Polynésie pour participer à The Voice Kids et The Voice...Parmi eux, Natihei Ly Sing Sao , gagnant de la première édition de Pakikids. Sur notre plateau , le directeur de casting Bruno Berberes, confiait également que Mano Salmon, chanteur des Tikahiri, pourrait faire partie des sélectionnés.En Nouvelle-Calédonie où le Grand casting a également auditionné des artistes, 1 "kid" et 1 adulte ont été retenus sur 330 personnes inscrites.Actuellement, la saison 5 The Voice Kids est diffusée sur TNTV chaque vendredi à 19h50.La diffusion de la saison 6 du concours des adultes "The Voice la plus belle voix" débutera sur TF1 à partir du mois de janvier 2019. La diffusion du concours des enfants "The voice kids" débutera sur TF1 à partir de septembre octobre 2019.