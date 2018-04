Quantico : qui a tourné du mauvais côté ?

Episode n°7 Mauvais traitement

Sommés par Miranda de débusquer les candidats qui seront recrutés par l'AIC - les dissidents de la CIA - Alex et Ryan participent à un exercice sur les techniques d'interrogatoire, avec leur propre instructeur Owen Hall comme cobaye. 11 mois plus tard, Alex est elle-même capturée et interrogée par les terroristes à propos des disques durs apportés par les pays du G-20...



Episode n°8 L'art de mentir

À la veille de Thanksgiving, Lydia et Owen apprennent aux recrues l'art de mentir à leurs proches pour protéger une mission. 10 mois plus tard, pendant qu'Alex et ses compères cherchent l'arme biologique des terroristes, Nimah explique à sa soeur Raina pourquoi elle a rejoint le front de libération des citoyens...





Série américaine créée par Joshua Safran, Michael Seitzman

Avec Priyanka Chopra, Jake McLaughlin, Aunjanue Ellis, Yasmine Al Massri, Johanna Braddy, Russel Tovey, Blair Underwood, …