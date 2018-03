Quantico : la saison 2 débarque sur TNTV

Recrutée par la CIA, Alex Parrish participe à la sélection des futurs agents de terrains dans le centre d'entraînement surnommé « la ferme », où elle retrouve Ryan, avec qui elle est en couple. Un an plus tard à New York, lors d'un sommet du G20 auquel elle doit assister, un groupe terroriste déclenche l'explosion de plusieurs bombes dans la ville et la prise d'otage des participants du sommet pour réclamer la libération de prisonniers.



Episode n°2 Le lapin

Les insurgés ont exécuté la Première Dame et évacuent petit à petit les otages sur un autre site, dont Ryan et Raina mais aussi plusieurs ex-recrues de la ferme. Cachée dans la zone de crise, Alex tente d'avertir Miranda. Un an plus tôt, Ryan et Alex, en tant qu'agents infiltrés du FBI, s'exerçaient au contre-espionnage au sein de la CIA.





Série américaine créée par Joshua Safran, Michael Seitzman

Avec Priyanka Chopra, Jake McLaughlin, Aunjanue Ellis, Yasmine Al Massri, Johanna Braddy, Russel Tovey, Blair Underwood, …