Quand un slow motion de 'ori tahiti frise le million de vues

Rédaction web avec Davidson Bennett

Depuis son apparition sur Facebook le 28 octobre dernier, sa vidéo fait le buzz. Une vidéo dans laquelle Tumata Vairaaroa, une passionnée de ‘ori tahiti, danse en slow motion. Un spectacle envoûtant vue près d’un million de fois !Jamais Tumata n’aurait pensé avoir un tel succès sur la Toile. Surtout qu’elle a avant tout réalisé cette vidéo pour le fun, et pour avoir un souvenir de son éphémère costume végétal.Sur le plan local, il est rare de trouver des vidéos qui font le buzz comme celle-ci. Une belle façon de promouvoir le fenua.En tout cas, ceci motive davantage celle qui a débuté la danse à 15 ans de poursuivre dans cette voie.La danseuse de O Tahiti E compte bien continuer à danser le plus longtemps possible, mais aussi à poster de nouvelles vidéos !