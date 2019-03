Quand les élèves de l'école Kamehameha dansent Fakateretere pour ceux du Conservatoire

Dans le cadre d’un programme d’échanges culturels existant depuis plus d’une dizaine d’années, et en partenariat avec l’association Haururu et les étudiants du lycée Samuel Raapoto, une délégation de 48 élèves et de 8 professeurs de l’école Kamehameha de l’île de Maui (Hawaii) est en déplacement à Tahiti du 16 au 23 mars.



Mené par la directrice de l’école Jay Kaawa et par Kalei Aarona-Lorenzo, le groupe "Hawaiian Ensemble – Hawaiian Song Dance and Chant" est à Tahiti dans le cadre d’un voyage entièrement dédié à la culture ma'ohi.