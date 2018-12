Quand les Jeux de Polynésie font travailler les demandeurs d'emploi

Trois groupes composés d’une trentaine de bénévoles s’activent 5 heures par jour pour rendre les sanitaires, les dortoirs et le jardin propres dans la cité scolaire de Taaone. "Je m'occupe du nettoyage. Cela permet de m'occuper plutôt que de rester chez moi à ne rien faire. Je suis venue pour découvrir un peu ce métier et me faire de nouveaux amis" explique Audrey Bunkley, une bénévole de 27 ans.Les bénévoles viennent de plusieurs communes de Tahiti. La majorité n’a pas d’emploi ou vient directement de la rue. Certains sont diplômés, d’autres sont parents... mais ils ont tous ont un projet commun : trouver du travail. "Cela m'apprend à rester active et le respect envers les autres. J'aimerai être gardienne de prison plus tard. Je suis très contente d'être là. J'ai appris plein de choses et je me suis renforcée psychologiquement" nous dit Angélique Atui, une bénévole de 18 ans.