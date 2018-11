Quand le 'ori Tahiti fait danser la Nouvelle-Calédonie

200 élèves, de tout âge et de tout horizon confondus ont participé au spectacle de la troupe Tahiti Nui à Nouméa, et ont honoré devant un public conquis, le 'Ori Tahiti. Organisé au centre culturel Jean Marie Tjibaou à Nouméa, le son des toere et des Pahu raisonnent encore dans la salle Sissia où avait lieu ce spectacle de danse, préparé depuis un an.



Roseline Nahei, la présidente de l'association Tahiti Nui depuis 2002, est fière du chemin parcouru. Un chemin long de 17 ans qui lui a permis de partager avec les Calédoniens sa propre culture : "J'ai créé cette école de danse pour rassembler des jeunes et transmettre le 'Ori Tahiti et notre culture. Cette danse plait vraiment en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'elle a un grand avenir sur le territoire".