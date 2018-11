BUZZ

Quand le Darknet fait son Black Friday

Dimanche 25 Novembre 2018 à 10:07 | Lu 225 fois

C'est le site Vice News qui a révélé que des milliers de promotions concernant du cannabis ou de l'héroïne à prix cassés sont apparues à l'occasion du Black Friday. Des sociétés de cybersécurité ont signalé que la mention Black Friday apparaissait en augmentation sur les forums du Darknet.«Le Black Friday a eu pour conséquence inattendue d'encourager les cybercriminels à la recherche de profits», explique un analyste. Outre des stupéfiants, des promos concernant la location de réseaux d'ordinateurs pour mener des cyberattaques ont été relevées, ainsi que des abonnement à Netflix défiant toutes concurrences.Une économie souterraine qui utilise les mêmes appâts que l'économie "officielle" pour engranger de plus en plus de bénéfices. L'image du hacker "romantique" qui lutte derrière son écran pour préserver nos libertés contre les multinationales vient d'en prendre un sacré coup.

