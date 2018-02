BUZZ

Quand la neige inspire les Polynésiens

Vendredi 9 Février 2018 à 16:42 | Lu 528 fois

MÉTROPOLE - Vague de froid dans l'hexagone, plusieurs départements en vigilance orange et la neige qui recouvre les rues et jardins de son manteau blanc. Le moment pour les Polynésiens de métropole de repenser avec nostalgie à la douceur de leur fenua. Et parfois, leur imagination donne naissance à des sculptures plutôt insolites...

