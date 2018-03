Quand la haute technologie s'inspire des pirogues polynésiennes

Rédaction web

"Les Polynésiens, en particulier, ont fait de longs voyages d'explorations parcourant des milliers de kilomètres à travers l'océan Pacifique dans leurs pirogues à balancier (...) Notre Tuhura est une idée simple", explique Igor Lobanov, "Prendre une forme naturelle, similaire à celle des premiers canoës, et de l'agrandir à une plus grande échelle, en utilisant la technologie moderne".Pour la décoration intérieure, l'inspiration principale repose sur les pays de l'Asie de l'Est et les îles du Pacifique. Tuhura, en plus d'avoir un design futuriste, est aussi un bateau "intelligent". Il y a des contrôles pour le chauffage, ventilation et climatisation, l'éclairage, l'audio, la vidéo, les rideaux et bien d'autres choses. "C'est un projet techniquement difficile et intrigant", explique Dirk de Jong, directeur commercial d'Oceanco. un "yacht" réservé aux aventuriers milliardaires, et que l'on espère voir un jour croiser dans nos eaux, si il sort un jour des cartons.