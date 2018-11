Quand l’institut Louis Malardé ouvre ses portes

Depuis 2001, l’institut Louis Malardé travaille pour la santé des Polynésiens dans différents domaines. Au laboratoire des microalgues toxiques par exemple, ce sont les différentes souches de ciguatera qui sont principalement étudiées.



"On essaie de comprendre ce qui va provoquer la prolifération de ces microalgues, comment elles vont s’installer, quels sont les facteurs qui vont déclencher la production de toxines..., explique Mireille Chinain, la directrice de ce laboratoire. On tend à disposer de techniques qui vont nous permettre de doser et d’évaluer de manière très fiable le risque."



Plus loin, dans le laboratoire de virologie, les laborantins travaillent sur les virus transmis par les moustiques, en collaboration avec le laboratoire d’entomologie de Paea.



L’Institut Louis Malardé compte un quatrième laboratoire de recherche, qui lui est dédié aux maladies non transmissibles, comme le diabète ou l’hypertension.