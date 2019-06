Quand Temaeva se tourne vers la montagne

Le Heiva n’a pas encore commencé que le groupe Temaeva s’attend à ce que le jury lui retire des points. En cause, le groupe compte dans ses rangs quelques musiciens ayant moins de 16 ans, l’âge minimum pour participer au Heiva. Mais qu’importe pour Coco, son objectif est de préparer la nouvelle génération.



"Ils ne veulent pas que j’emmène la nouvelle génération, les gosses qui ont 12 ans, même avec l’accord des parents, soi-disant qu’il y a un règlement, regrette Coco. Mais le règlement, c’est le mana qui enlève tout le règlement. C’est l’homme qui a fait le règlement, c’est l’homme qui peut enlever le règlement. Mais ces jeunes m’ont dit que c’est maintenant qu’ils vont prendre la relève, chose pour laquelle je dis : merci ‘aiu ma, notre relève est assurée."



Et pour préparer le groupe, Coco peut compter sur l’aide indéfectible de Cathy Puchon, qui est bien partie pour prendre sa relève. "Mais je ne te cache pas que c’est pas facile pour moi, sourit-elle. Passer derrière Coco, ce n’est pas possible. Il y a toujours Coco derrière. C’est Coco qui écrit le thème ; on met les pas, les gestes avec l’aide de Vaheana et de Hugues. Et je demande toujours l’aval, la validation par Coco."