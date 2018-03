Qualité des eaux de baignade : Tahiti et Moorea mauvais élèves

Le contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade en mer et en eau douce est réalisé par le Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP). En 2017, plus de 1200 prélèvements ont été réalisés.



115 points de contrôle sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Nuku Hiva et Tubuai ont pu être classés.



A TAHITI



Sur les 48 points en mer ont été contrôlés, selon les conclusions du CHSP ;, 58 % sont propres à la baignade. Le rapport relève une différence « toujours marquée » entre la zone urbaine où 50 % des points sont propres à la baignade et la zone rurale où 70 % sont propres à la baignade.



Du côté de la baignade en eau douce, 20 points ont été contrôlés. Seuls 50 % d’entre eux sont propres à la baignade. Le compte-rendu indique :



« La qualité des eaux de baignade en eau douce reste très préoccupante que ce soit en zone urbaine (100% en qualité insuffisante) ou rurale (92% de qualité insuffisante). Seule la source Vaima est de qualité excellente. »



A MOOREA



En mer, 12 points ont été contrôlés par le CHSP. Le centre relève que 67 % d’entre eux sont propres à la baignade.

En ce qui concerne les zones de baignade en eau douce, de prélèvements ont été réalisés dans trois embouchures. Les résultats sont sans appel : elles restent impropres à la baignade.



A BORA BORA



Comme toujours, le CHSP indique que la qualité des eaux de baignade reste excellente.



A RAIATEA



La qualité des eaux de baignade en mer reste excellente. En revanche, les deux embouchures contrôlées sur Raiatea sont de qualité insuffisante.



A TUBUAI



La qualité des eaux de baignade reste excellente.



A NUKU HIVA



Les deux nouveaux points contrôlés sont propres à la baignade.