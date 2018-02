Punaruu : un entrepreneur dénonce une route dangereuse et en mauvais état

Richard Brotherson a installé sa société dans la vallée de la Punaruu il y a 30 ans. D'après lui : l’'accès au fond de la vallée est dangereux. Sur la route déjà cabossé , le va et vient des poids lourds est continu. Plusieurs sociétés se sont implantées au fil des années . Avec les fortes pluies, il craint un nouvel accident, d’autant que le volume de la rivière est important .. Samedi un homme de 52 ans est mort après avoir perdu le contrôle de son véhicule . Il est tombé dans le cours d’eau démonté.. A quelques dizaines de mètres du lieu de l’accident, la route est très érodée et lorsque deux véhicules se croisent, le passage est risqué. Selon l’entrepreneur, des travaux de sécurisation sont nécessaire : " J'aimerais envoyer mes condoléances à la familles touchées par ce décès. C'est la première fois que je vois un tel accident ici. Il y a une dizaine de sociétés qui sont venues s'implanter juste au fond de la Punaruu. Ca fait 30 ans que je travaille dans cette zone. Il y a de gros camions qui passent par ici, et quand ils sont deux, c'est juste. On a demandé aux pouvoirs publics de venir réparer, et à la commune de bitumer la route. J'ai cédé 5m d'emprise gratuitement, mais ils ne sont même pas fichu de faire quoi que ce soit. Nous avions signé un accord : je cède la route à la commune, et ils doivent l'entretenir. Ils ne font rien. "



L'entrepreneur espère sensibiliser les autorités et que des travaux soient lancés.

Rédaction web avec Thomas Chabrol