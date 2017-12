Punaauia : un scootériste se tue dans un accident de la route

Rédaction web

Fin d'année tragique sur les routes du fenua. Vers 6 heures en ce jour de Noël, un scooter et une voiture sont entrés en collision au niveau du PK 18 sur la commune de Punaauia.Selon les premières constatations des forces de l'ordre, le cyclomotoriste âgé de 33 ans s'est déporté sur la voie de gauche et est rentré dans le véhicule qui arrivait en face.Le conducteur du scooter a succombé suite à ses blessures.Ce décès porte à 24 le nombre de tués sur les routes depuis le début de l'année 2017. En l'espace de moins d'une semaine, plusieurs personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua.Une enquête est en cours pour déterminers les causes exactes de l'accident.