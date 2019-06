Punaauia se dote de plusieurs parcs pour favoriser l'accès à son littoral et aux loisirs

Les roulottes déjà présentes sur le site, trouveront aussi leur place. "On leur aménage un emplacement de qualité, tourné vers la mer", explique le tavana. "On est un peu justes au niveau du parking, mais on voudrait proposer un parking supplémentaire de l'autre côté de la route. On a demandé au Pays l'affectation du terrain qui existe en face pour pouvoir augmenter l'offre en parking.

Pour les jeunes : deux aires de beach volley et de beach soccer. Il y aura également un street workout".

Des aires pour les familles sont aussi prévues.

La radio communale, Hiti FM, installée à Orohiti, poursuivra son activité durant les travaux.



La différence entre les parcs Vaipoopoo et Taapuna, distants d'à peine 1km, c'est la nature des activités possibles sur le site. Le parc Vaipoopoo sera plutôt destiné aux familles, avec des jeux pour enfants, des aires de loisirs, et la possibilité de se baigner. La vocation du parc de Taapuna est davantage sportive.



En revanche, le Fare Va'a, initialement prévu, ne verra pas le jour tout de suite, et peut-être pas à Orohiti : "On n'a pas prévu de faire tout de suite le fare va'a, vu la complexité et l'exiguïté du site" , précise le maire. "On a aussi souhaité se laisser du temps pour bien réfléchir et pour définir la taille dont nous avons besoin pour le fare va'a. L'espace est limité. Il faut que l'on envisage, peut-être, un autre site. Pourquoi pas le site du Village Tahitien? Il me semble que c'est une activité liée à la culture, et qu'il convient de partager avec les touristes, ça c'est important. Donc, nous sommes dans une démarche de discussion avec le Pays et avec TNAD".