Punaauia : les premières oranges sont arrivées

Il est 7h30 quand les premiers porteurs d’oranges arrivent à Punaruu, après plus de trois heures de descente. Mais surprise, les sacs sont vides. Félix Teaue, porteur d’oranges depuis neuf ans, explique : " Il y a des oranges mais avec la pluie et le vent, tout est tombé. » Un autre le suit et confirme : « Il n’y a vraiment Pas beaucoup d’oranges."