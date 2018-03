Punaauia : les écoles ouvrent leurs portes

Rédaction web avec Thierry Teamo

Retour à l’école pour les parents d’élèves de Punaauia. Cette semaine, les écoles et la commune se mobilisent pour organiser la semaine des écoles. Le but est de permettre à tous les adultes qui gravitent autour de l’éducation des têtes brunes de se rencontrer, d’échanger et de mieux se connaître. Elsie Tapea, conseillère pédagogique explique :« Pour les ateliers, nous avons choisi un lieu stratégique qui est l’hôtel de ville, pour que les parents osent venir et voir ce que leurs enfants font dans les classes. Nous souhaitons impliquer les parents et les associer dans ce dispositif-là. »Pour permettre ces rencontres, les équipes pédagogiques ont organisé des ateliers. Ce lundi, 250 élèves des classes du primaire et des 6èmes des collèges de Punaauia ont participé à une rencontre poétique plurilingue. Les élèves ont déclamé en français, en tahitien et en anglais, des textes de poésie étudiés en classe.L’autre temps fort de la semaine se passera dans les quartiers. Lundi, mardi et mercredi, l’équipe pédagogique de Punaauia ira à la rencontre des parents, dans les quartiers d’Outumaoro, Taapuna et Puna iti-Puna nui pour des conférences et des débats.