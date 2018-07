Punaauia : la passerelle de la Marina Taina est ouverte

Rédaction web (Interview : Thomas Chabrol)

Elle devait être installée l'année dernière, mais a finalement été mise en place en avril. La passerelle de Taina est aujourd'hui ouverte aux piétons. "C'est une satisfaction pour la population. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui l'ouvrage est terminé. Ça valait le coup d'attendre", estime le maire de Punaauia Rony Tumahai. L'installation de la passerelle de la marina Taina fait partie du plan d'aménagement routier débuté en 2014 dans la commune.Pour le maire, la mise en place de cette passerelle était essentielle pour une question de sécurité. "Depuis qu'on a supprimé le rond-point, la zone était très fréquentée par les jeunes du quartier et ceux qui travaillent de l'autre côté et se faisaient déposer. Au lieu de traverser directement la route, ils peuvent désormais utiliser la passerelle." Pour les personnes à mobilité réduite ou ceux qui ne souhaitent pas emprunter la passerelle, le passage piéton est encore là. Environ 20 000 véhicules passent tous les jours sur cet axe.Autre chantier à Punaauia : celui du pont de Matatia. "Il sera pratiquement terminé d'ici la fin du mois de juillet, mais il faudra encore quelque temps pour préparer les infrastructures autour de ce pont. Je pense que d'ici septembre on pourra utiliser le nouveau pont de la Matatia."