Punaauia : la Fête de l’Orange 2019 dédiée à Rony Tumahai

Le patrimoine et sa préservation, véritable chevaux de bataille de l'équipe municipale, font l'objet de la thématique retenue cette année : "Nous avons choisi de valoriser le Hoho’a Matamua" indique le maire. "Nous avons compilé tous les anciens films que nous avions, mais aussi les plus récents sur l’histoire, les légendes, la vie de Punaauia à l’époque. Sur ces trois journées, nous allons mettre en valeur les archives qui existent".



"A travers ce thème, la Ville de Punaauia souhaite rendre hommage aux tous premiers porteurs d’oranges et à toute l’histoire qui en découle" , précise le site internet de la commune. "En effet, l’histoire de la cueillette des oranges a commencé avec l’arrivée des premiers plants d’oranger qui auraient été importés par le Capitaine Cook en 1767. Les polynésiens craquèrent pour ce fruit juteux, à tel point que les plantations permirent de développer un véritable commerce, dès le XIXè siècle, avec l’exportation des agrumes vers la Californie. Mais, attaqués par le virus de la Tristeza, dès la fin des années 1800, les plants d’oranger des plaines et des vallées disparurent totalement de l’île de Tahiti. Ne survécurent à cette maladie que quelques arbres poussant dans des zones difficiles d’accès, comme sur les plateaux situés au-dessus de la vallée de la Punaru’u, qui porte le nom de la rivière qui la traverse. Aujourd’hui, les porteurs d’oranges constatent que les orangers sont de plus en plus faibles, et qu’il faut aller toujours plus profond dans la nature pour trouver des arbres fournis d’agrumes".



Ce samedi soir, la mairie accueillera la 2ème édition du concours de chant "Anani Voice" à partir de 18h00 .



Quant au Raid Anani, il est remplacé cette année par une course de pirogues "Anani Va'a", dont la première édition se tiendra ce dimanche. Départ donné à 08h00 à partir de Vaipoopoo. Des spectacles de danses des écoles, un marathon fitness et une soirée dédiée aux familles, avec projection d'un dessin animé et un concert, viendront clore ce week-end de festivités. A l'affiche : Sylvio Cicero et Angelo.



Samedi 29 juin, le site de Vaipoopoo accueillera un concours de pêche hauturière, organisé par l'AS Tamarii rava'ai no Vaipoopoo. Une délégation de Dumbea, commune calédonienne jumelée à Punaauia, va participer. "On a placé cette fête sous le signe de l’amitié avec Dumbea qui va participer au concours", se réjouit Simplicio Lissant.



