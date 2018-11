Punaauia : deux petits requins retrouvés mutilés au PK 18

Rédaction web

Triste découverte, ce jeudi matin au PK 18 de Punaauia. Des passants ont retrouvé les corps de deux petits requins pointe noire mutilés. Leurs ailerons et nageoires ont été sectionnés… pour être ensuite laissés à l’abandon non loin des corps.Les muto’i de Punaauia, prévenus, ont établi un constat de cette mutilation gratuite. Le service du développement durable de la mairie de Punaauia se chargera de le transmettre à la direction de l’Environnement et au procureur de la République.La Diren s’est également rendue sur les lieux pour constater la scène macabre, récupérer les cadavres des requins et les enterrer. Elle joindra également un rapport au constat des policiers municipaux.Si le parquet décide d’ouvrir une enquête et que les responsables sont retrouvés, ils encourent jusqu’à 17,8 millions de Fcfp d’amende et 2 ans de prison.En effet, toutes les espèces de requins sont inscrites sur la liste des espèces protégées. À ce titre, et selon le Code de l'environnement, sont donc interdit : la mutilation, la recherche et l'approche professionnelle ou habituelle sans autorisation, le harcèlement, la capture ou l'enlèvement, la consommation et la chasse, ainsi que la détention, le transport, l'importation sous tous régimes douaniers et l'exportation.