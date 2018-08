Punaauia : des cartables neufs pour 158 enfants

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette



L’opération existe depuis 10 ans. Chaque année, avant la rentrée scolaire, Punaauia remet aux enfants issus de milieux modestes des cartables neufs. Cathy Puchon, adjointe au maire en charge de la solidarité et de l’éducation, expose : "Pour la commune, c’est une aide incontournable pour ces enfants et ces familles parce qu’on se dit, c’est peut-être peu, mais c’est déjà un soutien aux familles." Les familles bénéficiaires sont sélectionnées sur la base de leurs revenus. La plupart relève du régime des salariés et non-salariés.Ce mercredi, en mairie, une vingtaine d’enfants a reçu son nouveau cartable. Les élus de la commune se rendront ensuite dans les familles pour distribuer les autres. En tout, 158 élèves vont obtenir un nouveau cartable.Cindy Brothers, une maman, se réjouit de cette opération. Elle souligne : "Un cartable, ça coûte cher. Cela peut coûter quand même 3000 francs, on est tellement contente pour elle. Ça nous aide beaucoup…" La mairie de Punaauia finance chaque année l'opération à hauteur de 500 00 francs.