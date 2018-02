Punaauia : des capacités financières sous-exploitées

Rédaction web

Depuis 2012, la CTC relève que le financement propre cumulé de la commune est de 2,7 milliards de francs. Sur cette même période, Punaauia n’a réalisé que 1,5 milliard de francs d’investissements. Cela représente une moyenne annuelle par habitant de 10 000 francs. Selon les chiffres de la CTC, le niveau d’investissement constaté dans les autres villes des îles du Vent est de 20 000 francs par an et par habitant.Les dépenses d’équipement n’ont cessé de décroître. La seule opération d’envergure réalisée sur cette période a été le cimetière de Vaitavere.Avant le rapport définitif de la CTC publié ce mardi, la commune a eu un droit de réponse. Dans celui-ci, l’ordonnateur a indiqué que le plan pluriannuel d’investissement l’a conduit « à constituer une réserve de précaution à la hauteur de cette ambition. Les acquisitions foncières envisagées réduiront rapidement ce matelas financier ».Concernant ce plan pluriannuel d’investissement, la CTC note que son dispositif de pilotage financier reste lacunaire et doit être complété.Pour la chambre, le fonds de roulement de Punaauia est devenu « surabondant » au fil des années. Elle note une trésorerie disponible égale à 238 jours de charges courantes au 31 décembre 2016.« Un niveau bien supérieur à ses besoins. »Mais qu’a donc fait la commune de cette croissance des recettes de fonctionnement ? Le rapport explique que la ville l’a utilisé pour financer l’augmentation de sa masse salariale et les subventions à ses services environnementaux.La CTC indique que la capacité d’autofinancement de Punaauia est élevée et que son taux d’endettement est limité. Elle met en garde la commune sur sa gestion des ressources humaines et des services publics environnementaux.En effet, les agents de la commune dépassent la limite d’âge autorisée pour être employé. De plus, la CTC indique qu’une indemnité leur a été versée lors de leurs départs à la retraite, à tort. Sur la période examinée, le montant de ces indemnités se chiffre à plus de 13 milliards de francs.En ce qui concerne les services publics, la chambre estime que le réseau d’eau est devenu vétuste. Sa rénovation permettrait d’optimiser les dépenses.« Ce service a longtemps souffert d’un manque d’investissements visant à renouveler les réseaux d’adduction, devenus vétustes. Les taux de fuite mesurés par la commune sont considérables. »La CTC encourage la commune à facturer l’eau au volume et à abandonner le système de forfaitisation en cours à l’heure actuelle. Ce changement pourrait permettre de réaliser une économie de 139 millions de francs sur ses coûts de fonctionnement annuel.La chambre territoriale des comptes n’a pas relevé de graves manquements dans la gestion de Punaauia. Mais elle note qu’en matière d’investissements, le compte n’y est pas.