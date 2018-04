Punaauia : bientôt un nouveau pont de la Matatia

Rédaction web



Un peu plus d’un an après la destruction, par les pluies diluviennes, du pont qui enjambe la Matatia au niveau de la route de ceinture, les travaux de reconstruction ont enfin démarré.Ce lundi, les agents de l’équipement ont déplacé le pont provisoire pour que les travaux du futur pont puissent débuter. Ils ne devraient durer que quelques mois. Le pont devrait être sur pied d’ici juillet ou août.Pour les habitants du quartier, c’est un soulagement. Marie-Rose Teuru témoigne :« Cela fait plus d’un an que nous attendons ce nouveau pont. C’est une bonne chose que les travaux commencent. Les bus ne passent plus sur le pont Bailey, c’est un problème. Les enfants doivent marcher pour aller à l’école, ce n’est pas évident. Il était vraiment temps que les travaux commencent. »Le pont Bailey, installé après les intempéries pour rétablir la circulation, a été déplacé de quelques mètres.Le nouveau pont sera plus costaud et pourra accueillir tous les véhicules.