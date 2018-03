SPORT

Punaauia : 400 personnes à la color run

Lundi 19 Février 2018 à 12:00 | Lu 143 fois

EVENEMENT – Samedi, l’association I have a dream a organisé une color run au parc Vairai de Punaauia. Petits et grands étaient au rendez-vous pour cette course toute en couleurs…

SOCIÉTÉ | FAITS DIVERS | VA'A PORTRAITS | POLITIQUE | CULTURE | BUZZ | MONDE | Territoriales 2018 | SPORT | RECORD DU MONDE UKULELE | FenuaHeroes | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | HawaikiNuiVaa2017