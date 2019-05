"Protege" un plan régional océanien pour gérer les ressources naturelles

Rédaction Web avec Thierry Teamo

Le 10 avril 2018, l’union européenne et les quatre pays et territoires d’outre-mer avaient signé la convention de financement du 11FED régional, permettant ainsi la réalisation du programme régional océanien intitulé « PROTEGE ».Mis en place pour une durée de quatre ans, « PROTEGE » le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, vise à construire un développement durable et à inciter les PTOM à adapter leur économie face aux changements climatiques, en s’appuyant sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables.Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité du précédent programme. INTEGRE réalisé de 2013 à 2018, se concentrait sur la gestion durable des zones côtières. PROTEGE va permettre de poursuivre les efforts de gestion durable et de protection des ressources naturelles de Nouvelle-Calédonie, de Pitcairn, de Polynésie et de Wallis et Futuna.Quatre domaines sont concernés : l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, l’eau et les espèces exotiques envahissantes.Un comité de pilotage régional du pacifique assure la gouvernance du projet PROTEGE. En Polynésie, les directions de l’agriculture, des ressources marines et de l’environnement sont associées à la mise en œuvre du projet. Ce groupe de coordination technique a été mis en place hier par le conseil des ministres.PROTEGE est financé conjointement par l’union européenne à hauteur de 4 milliards 290 millions et 15 millions 300 mille pour les quatre PTOM. Un financement réalisé via le 11FED, le fond européen de développement.