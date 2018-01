Protection des consommateurs : les intérêts des Polynésiens mieux défendus en 2018 ?

Rédaction web avec Laure Philiber

Le gouvernement a décidé, dans le cadre de la relance économique, de doter les associations de consommateurs de 10 millions de Fcfp. Mais pour obtenir une part de cette subvention, les associations doivent présenter des projets. Te tia ara en a présenté 3. Elle a obtenu 6.5 millions de Fcfp."Il y a une partie qui est destinée à une enquête sur les véhicules. Le transport est devenu la deuxième dépense des familles", explique le président de Te tia Ara, Makalio Folituu. Ce projet concernera le coût global de l'entretien d'un véhicule. Un second projet a pour but d'étudier les litiges.Troisième projet : orienter et conseiller la population. Depuis la disparition de l'Institut de la consommation, Te tia ara estime que cela devient compliqué pour la population de s'informer, même si un espace des consommateurs existe à la DGAE.6.5 millions de Fcfp, c'est peu pour l'association, qui mène de nombreux combats, discrètement. Dernièrement, Te Tia ara a été contactée par des clients de la banque au uru se plaignant de la commission de 18 000 Fcfp prélevée sur les comptes professionnels. "J'ai adressé un courrier au haut-commissaire, un courrier au président du Pays, un courrier aux parlementaires. Et j'ai saisi un cabinet d'avocats. Aujourd'hui, la Socredo a remboursé les associations qui sont passées par Te Tia Ara", annonce Makalio Folituu.