Proscience recherche des animateurs pour son planétarium

Féru d’astronomie ? Envie de transmettre cette passion aux autres ? L’association Proscience recherche des personnes motivées pour expliquer au public le ciel polynésien, à l’aide de son planétarium. Une formation est prévue du 2 au 5 septembre prochains à la Maison de la culture pour les futurs animateurs.Le rôle des animateurs est : de découvrir toutes les possibilités du système, prendre du plaisir à voyager dans l’espace et partager ce plaisir avec le public ; animer plusieurs fois dans l'année des séances de planétarium dans des lieux publics (lors d'évènements particuliers comme la Fête de la Science par exemple), dans des entreprises privées ou même dans des établissements scolaires ; de concevoir de nouveaux scenarii de séances pour toujours mieux expliquer le fonctionnement du ciel au public et d'entretenir le matériel et de participer à son évolution.Pas besoin d’être un spécialiste d’astrophysique. Seules quelques connaissances de base en astronomie, une bonne maîtrise des ordinateurs et des talents de conteurs suffisent.