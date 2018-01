Proscience cherche ses futurs animateurs de planétarium

Rédaction web avec communiqué

Après 12 ans d’utilisation, le planétarium Cosmodyssée IV ou Rua’ana, de l’association Proscience, va être remplacé.Un planétarium est un dôme à l'intérieur duquel est représenté le ciel (les planètes, les étoiles, les constellations, les galaxies etc.).Le nouveau système sera entièrement numérique et va offrir de nouvelles possibilités pour explorer le ciel.Le communiqué de l’association indique :« L'utilisation d'un tel système demande évidemment quelques connaissances en astronomie et informatique et aussi une bonne maîtrise du matériel. »Pour maîtriser ce planétarium, Proscience prévoit d’organiser une session de formation gratuite au début du mois de mars. Les bénévoles et membres de l’association qui souhaitent devenir animateur de planétarium peuvent s’y inscrire.Le but de la formation est de découvrir toutes les possibilités du système, d’animer plusieurs fois dans l’année des séances de planétarium dans des lieux publics ou dans des entreprises privées et établissements scolaires et d’entretenir le matériel.Les personnes intéressées peuvent prendre part à la formation qui ne nécessite pas de prérequis mais quelques connaissances de base en astronomie, une bonne maîtrise des ordinateurs, des talents de conteur. Ces capacités seront évaluées avant la formation.