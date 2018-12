Projet de logements sociaux d'Hotuarea - La première pierre a été posée

La phase 1 du projet Hotuarea comporte 48 logements sociaux : des F1 au F5, en dur et insonorisés -en raison de la proximité de l'aéroport-, avec leurs jardins. 52 autres logements sont prévus pour la 2ème phase, soit un total de 100 fare sur une surface globale de plus de 3 400 m². , installés sur ce remblais que l’État a cédé au Pays. L’OPH a obtenu le permis pour les deux tranches. Mais avant le début de la 1ère phase prévue en janvier 2019, il faudra rehausser le terrain, pour éviter les inondations."Il y a encore quelques familles à déloger. Elles seront installées dans nos cités de transit pour permettre le démarrage effectif des travaux sur le site" explique Valérie Rey, chargée d’opération à l’OPH. Ce projet d’intérêt général a mis du temps à sortir de terre. Les premières discussions ont démarré en 2005 et avec de la persévérance, l’État, le Pays et la commune sont enfin tombés d’accord avec les associations de quartiers pour donner un logement décent aux habitants de Hotuarea.