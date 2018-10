Projet Rescue : pour un développement durable dans les îles Gambier

Une douzaine de scientifiques se sont rendus sur les sites d’expérimentation qui ont fait l’objet d’observation et de repérage. Durant 4 jours, ils ont pu constater les actions d’identification et de recensement menés. Autant d’informations pour permettre la préservation de la faune marine, mais aussi terrestre. Sur les Mont de Mokoto et Auorotini, des petits panneaux ont été posés pour identifier chacune des plantes endémiques des Gambier à préserver.Pour Raphael Billé, coordinateur du projet Rescue à l'échelle régionale à la communauté du Pacifique :"Si les écosystèmes sont plus résilients face au changement climatique, les populations qui dépendent des écosystèmes pour leur vie quotidienne seront aussi plus résilientes". Et de poursuivre : "Aux Gambier, on peut considérer qu'environ toute la population dépend de l'état des écosystèmes locaux pour sa vie quotidienne et pour la bonne qualité de vie à long terme" .