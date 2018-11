Profonds désaccords entre les trois fédérations de taekwondo en Polynésie

Le taekwondo va-t-il bientôt retrouver ses lettres de noblesse en Polynésie ? Au mois de mai dernier, le Pays avait décidé de n’accorder aucun agrément aux trois fédérations existantes ni de délégation de service public (DSP), les empêchant ainsi d’organiser, voire de participer, à des compétitions internationales. Les autorités en appelaient à la réunification.



Ce lundi, la Fédération de taekwondo et disciplines associées de Polynésie, et la Fédération Tahiti Nui de taekwondo et disciplines associées, ont annoncé leur fusion après être parvenues à s’entendre. Elles souhaitent pouvoir redynamiser la pratique au plus vite : "Je fais un appel au président du Pays en lui demandant l'octroi de l'agrément et de la DSP à notre nouvelle fédération, afin de pouvoir préparer toutes les compétitions qui vont arriver, et les jeux du Pacifique" déclare Myrthana Tiaoao, présidente de la Fédération de taekwondo et disciplines associées.