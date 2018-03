Profiler : Le péché originel

Le péché originel

A l'approche de Noël, Rachel et toute l'équipe du VCTF travaillent tard la nuit afin de retrouver la trace d'un mystérieux tueur en série qui sélectionne soigneusement ses victimes sur Internet. Pour compliquer sa tâche, Rachel reçoit la visite inopinée de son frère. Le jeune homme, qui fait montre d'un bien étrange comportement, présente à l'évidence tous les signes de la toxicomanie. La jeune enquêtrice est désemparée, d'autant qu'elle s'est récemment décidée à avoir une grande discussion avec George. Celui-ci ne veut pas admettre qu'il a, depuis quelques mois déjà, acquis une bien trop grande dépendance à son traitement médicamenteux...

Le tueur du train

Dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, Rachel et Bailey sont chargés d'enquêter sur une série de meurtres par strangulation. Au cours de leurs investigations, ils découvrent que toutes les victimes, des personnes âgées, avaient pour habitude de prendre le train. Grâce à une enquête approfondie, Rachel remarque des brûlures de cigarettes, qui lui permettent de tirer ses premières conclusions : l'assassin a été victime de mauvais traitement pendant sa jeunesse. La localisation des victimes indique également qu'il doit s'agir d'un conducteur de train...

Fétichisme

Rachel et l'équipe du VCTF sont à la recherche d'un tueur en série qui étrangle des femmes en utilisant un noeud coulant fabriqué avec leurs propres cheveux. Sa dernière victime est la fille d'un puissant chef de gang, James Perrone. Rachel est chargée de gagner la confiance de celui-ci afin d'en savoir un peu plus sur les habitudes de la défunte. Mais, bien rapidement, une seconde mission lui est confiée : mandatée par la division du crime organisé, elle doit porter un micro afin de recueillir discrètement les confessions du très recherché Perrone. Cette double enquête s'avère très risquée...

