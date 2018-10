Professionnels, tentez votre chance aux Trophées du tourisme

Avis aux professionnels de l’industrie touristique ! Vous pouvez désormais candidater pour la 2e édition des Trophées du tourisme. Fort du succès de la première édition, le ministère du Tourisme réitère cet événement dans le but de reconnaître et remercier l’ensemble des acteurs du tourisme qu’ils soient des professionnels du secteur touristique, issus de comités du tourisme, d’associations ou simples citoyens. L’objectif étant de valoriser les professionnels du secteur, de récompenser et promouvoir les projets innovants et bénéfiques à l’industrie touristique, de soutenir le développement du tourisme en Polynésie française. Un appel à candidature est ainsi lancé à compter de ce jour. Les candidats ont jusqu’au 29 octobre pour s’inscrire dans la majeure partie des catégories et jusqu’au 5 novembre pour le prix du jury.Cette année, 8 prix seront décernés :- le prix du public- le prix du jury- la personnalité coup de cœur- le meilleur événement touristique de l’année- la meilleure campagne de promotion digitale- la meilleure vidéo touristique- l’influencer, ambassadeur de Tahiti et ses îles- Te Toa ManihiniLe jury, composé de 7 représentants du secteur privé et public (le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le service du Tourisme, Tahiti Tourisme, le Syndicat des agences de voyages, l’association du tourisme authentique de la Polynésie et TNTV), décernera les prix du jury, de la meilleure campagne de promotion digitale, de la meilleure vidéo touristique et le prix Te Toa Manihini qui récompensera les pionniers du tourisme.Le public sera aussi appelé à se mobiliser pour voter par Facebook sur la page Lovetahiti pour le prix du public, l’influenceur, l’ambassadeur de Tahiti et ses îles et par SMS afin d’élire la personnalité coup de cœur et le meilleur événement touristique de l’année.Les Trophées du tourisme seront remis aux lauréats au cours d’une soirée organisée le samedi 1er décembre à l’Intercontinental Resort – Tahiti. Cette soirée sera diffusée en direct sur Tahiti Nui Télévision.