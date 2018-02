Procès Ellacott : l’accusé demande pardon mais n’admet pas

« Je ne sais pas. Je n’étais pas moi-même. » Dans le box des accusés, Henry T. lance ces phrases en guise de réponse aux différentes questions. Ce jeudi, le troisième jour du procès de l’agression mortelle de Sandy Ellacott a démarré par l’examen de la personnalité de l’accusé.



Les experts, un psychologue et un psychiatre, sont intervenus par visioconférence. Ils ont indiqué que le mis en cause avait une personnalité normale, sans pathologie. Selon un des experts, il aurait eu pleinement conscience de ce qu’il faisait.



Au moment de livrer sa version des faits, Henry T. a tenté de minimiser son implication dans la mort du jeune Sandy, un soir de 2015 à Bora Bora. Le déroulement des faits ? Il ne s’en souvient plus de manière précise. Comment tout a commencé ? Non plus.



Devant la cour d’assises, Henry T. explique que Sandy l’avait frappé en premier. Une affirmation remise en cause par les conclusions des médecins légistes : aucune lésion qui peut indiquer que Sandy a frappé. Sur le banc, le père de Sandy, les traits marqués, pousse un grand soupire de frustration.