Procès Dubaquier : huit à neuf ans de prison requis contre Mercedes et son mari

Huit à neuf ans de prison et une amende douanière de 300 millions de francs : telles sont les réquisitions du procureur Haussner à l’encontre de Mercedes et Patrice Dubaquier. Ces derniers sont accusés de trafic d’ice et de blanchiment d’argent. Le deuxième jour de leur procès s'est ouvert ce mercredi.Pour l’accusation, il ne fait aucun doute que le couple est la tête pensante d’un vaste trafic d’ice. Celui-ci aurait permis l’introduction de deux à quatre kilos de méthamphétamine ces dernières années sur le territoire. Un magistrat tonne :« C’est Mercedes Dubaquier qui a joué le rôle d’organisatrice, elle occupe une place prééminente dans ce trafic. »La drogue était revendue par des grossistes et des dealers qui étaient en contact avec les époux Dubaquier. Contre ces revendeurs, le représentant du parquet a réclamé des peines allant de deux à six ans de prison ferme avec, là aussi, des amendes conséquentes.