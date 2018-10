Procès Air Moorea : une nouvelle version sur la rupture du câble

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

Une autre analyse que ne partagent pas les experts judiciaires. Selon ces derniers, le câble était suffisamment abîmé pour rompre. Et une inspection de l’appareil aurait permis de détecter le problème. Ce que réfute là encore le représentant du BEA, suscitant la colère des parties civiles pour qui la position de l'intéressé diffère aujourd'hui de ses conclusions écrites. "C'est vraiment particulièrement choquant que des gens comme ça définissent les règles à appliquer en sécurité aérienne. Parce que cela continue aujourd'hui. Je suis très inquiet que des types comme ça travaillent encore" déplore Nikolaz Fourreau , président de l’association 9/8/7, regroupant les familles des victimes.Et ces contradictions à répétition, au huitième jour du procès, minent les proches des 20 disparus : "On entend tout et son contraire. Tous les témoins entendus y compris les prévenus ont changé leur théorie. L'instruction n'a aucun intérêt à ce moment-là et on joue les condamnations aux dés !" s'indigne Nikolaz Fourreau.