Procès Air Moorea : les théories passées en revue

Pour les avocats de la défense, le doute demeure sur les raisons du crash. Et il doit profiter aux prévenus. Mais du côté des parties civiles, les explications des témoins cités par la défense n’ont pas convaincu. "On essaie de nous expliquer qu’on pouvait récupérer l’avion alors qu’il a commencé à chuter à une altitude de 90 mètres, ce qui représente un tiers de la tour Eiffel, confie Me Etienne Rosenthal, l’avocat de familles de victimes. Que malgré sa masse et le fait qu’il s’agit d’un petit avion de ligne, on pouvait le récupérer. Personnellement, je n’y crois pas, et je pense que le seul fait d’affirmer que le contre-trim pour agir sur un aileron permettait de rectifier une rupture de câble en plein vol, c’est de la théorie. Aucun exercice de ce type n’a pu être fait à cette altitude pour le vérifier."



Dans l’après-midi, un expert judiciaire indépendant a d’ailleurs estimé que ça aurait été "un exploit" que le pilote parvienne à récupérer l’appareil à une si faible altitude.