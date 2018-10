Procès Air Moorea : divergences sur les raisons de la rupture du câble

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

Reste qu’entre experts judiciaires et fonctionnaires du Bureau Enquêtes et Analyses (BEA), les conclusions divergent parfois, ne serait-ce que sensiblement. Mais suffisamment pour les avocats de la défense selon qui le doute subsiste toujours sur les raisons du crash. "Même si le rapport du BEA et des experts judiciaires pointent sur la rupture du câble, je vois que les causes sont différentes. L'expert judiciaire va pointer du doigt une cause comme une turbulence qui est apparue un mois avant, alors que le BEA est totalement taisant sur ce point-là et va parler d'un événement extérieur lié au jest blast (souffle des réacteurs, NDLR). Il y a des contradictions flagrantes, et peut-être que les autres causes ont été écartées de manière très rapide" explique Me Gilles Jourdainne, l'avocat de Jacques Gobin, directeur technique d’Air Moorea.Mercredi 17 octobre, les causes de la rupture du câble seront toujours au cœur des débats avant que le tribunal procède à un nouvel interrogatoire des huit prévenus du dossier.