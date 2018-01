Prism : la 2e promo a fait sa rentrée

​Rédaction web

La 2e promo de l'incubateur de start-up polynésiennes Prism a fait sa rentrée ce lundi. Ils étaient 40 au départ. 15 ont été présélectionnés, et 7 ont finalement réussi à intégrer le programme après deux jours de bootcamp et un oral vendredi dernier.> DailyPlate : Coach virtuel individuel pour aider les personnes en surpoids et en situation d'obésité.> Destination Marquises : Promouvoir la culture et l'art marquisien via une plateforme d'organisation d'expériences> Épicerie ECO Vrac : Commerce de détail où les produits sont vendus sans emballage pour réduire les déchets au quotidien> La P'tite Cabine : Location de vêtements quotidiennement ou ponctuellement entre particuliers> Mahana : TruckStore qui déniche et met à l'honneur les créateurs de mode du moment> Mataspheres : Réseau de sphères aériennes 360° connectées entre elles pour visualiser la Polynésie du ciel> Tahiti Art Crafts : Market place d'artisanat local pour promouvoir la Polynésie à l'internationale en commerce équitableLes sélectionnés bénéficieront d'un espace de co-working à la CCISM, d'un réseau de professionnels et de formations.Les incubés auront 9 mois d'accompagnement intensifs, 3 mois de points mensuels, soit 1 an d'accompagnement au total.