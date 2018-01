Prism : deux jours de bootcamp pour les 15 présélectionnés

D'après communiqué

Deux jours de rencontre et de préparation en vue de passer devant le jury final, ce vendredi 19 janvier. Les 15 porteurs de projet sélectionnés par Prism participent depuis ce mardi à un bootcamp.Pendant deux jours, ils participeront à des ateliers d’expérience, des formations pour le pitch et le business modal et une immersion au sein même de l’incubateur. Ce bootcamp a également permis à quelques incubés de la première promotion de venir partager leur expérience.Seulement six startupeurs resteront dans la course après avoir convaincu le jury. Qui fera partie de la nouvelle promotion de Prism ? Réponse ce vendredi 19 janvier.