Pris sur le fait, le cambrioleur écope d'un an de prison

Les faits remontent à dimanche dernier, le 15 juin. Entre 3 et 4 heures du matin, c'est la fête dans une maison du PK 32,5 à Mahaena. Un homme s'introduit dans le fare et commence à dérober des affaires quand il est surpris par des invités. Un homme de 18 ans tente de l'arrêter. Le voleur lui donne deux coups de poing au visage et un coup à la jambe : le jeune homme s'effondre. Un autre personne, âgée de 35 ans, intervient mais le cambrioleur lui blesse la main. En s'enfuyant il jette des cailloux et blesse encore le jeune homme qui s'était interposé en premier. Les deux victimes sont en arrêt de travail pendant 7 et 15 jours.

Le voleur a réussi à s'enfuir mais il a toutefois été interpellé par les gendarmes peu après.

Jugé en comparution immédiate aujourd'hui mardi 17 juin, il a été condamné à 12 mois de prison et incarcéré immédiatement après l'audience.