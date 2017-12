Prince of Persia : les sables du temps

Crédit photo : Disney Enterprises, Inc. and Jerry Bruckheimer IncUn prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique. Capable de libérer les Sables du temps, la dague permettra à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde.Film d’aventure réalisé par Mike Newel avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley.