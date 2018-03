Primaire de la gauche : 4 bureaux de vote en Polynésie

Les sept candidats :



Benoît Hamon :

Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire (2012-2014), puis de l’Education nationale (avril-août 2014) Ex porte-parole du PS



Arnaud Montebourg

Ministre du Redressement productif dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012, ministre de l’Economie en 2014



Vincent Peillon

Elu député européen pour la première fois en 2004, il a été ministre de l’éducation entre 2012 et 2014.



Manuel Valls

Maire et député de la première circonscription de l’Essonne de 2002 à 2012

Ministre de l’intérieur de 2012 à 2014, puis Premier ministre de mars 2014 à décembre 2016.



Jean-Luc Bennahmias

Secrétaire national des Verts de 1997 à 2001, eurodéputé en 2004, vice-président du MoDem, qu’il a rejoint en 2007 et quittera en 2014.



François de Rugy

Député de Loire-Atlantique depuis 2007



Sylvia Pinel

Nommée ministre du Logement dans le gouvernement Valls en remplacement de Cécile Duflot en 2014.