President cup : les meilleurs mondiaux du taekwondo à Tahiti

Rédaction web avec Brandy Tevero

Le combat de la catégorie senior homme des moins de 80 kilogrammes était l’un des plus attendu de cette President cup. La compétition de taekwondo se déroule ce vendredi à la salle omnisports de Mahina. Le Polynésien Tinirau Remuera a affronté l’Américain Jaysen Ishida, actuel numéro 5 mondial.D’emblée, l’Américain d’origine japonaise accumule les points avec des coups de pieds rapides et précis sur le plastron. Face à lui, le Tahitien tente des combinaisons maintes fois répétées durant les entrainements. Peu de coups arriveront à destination.Dominé durant les trois rounds, Remuera Tinirau doit se résigner. Le représentant du pays de l’oncle Sam remporte son premier combat et passe directement en demi-finale face à un autre polynésien, Peter Babka.Une nouvelle fois, Jaysen Ishida maîtrise la situation avec neuf points d’avance dans le premier round. Les coups du Tahitien ne l’atteindront que dans le troisième round. Peter Babka termine ce tournoi en demi-finale avec les honneurs. Il devrait faire partie de l’un des deux tahitiens sélectionnés pour les Oceanias. La compétition se déroulera samedi et dimanche.La President cup, elle continue jusqu’à vendredi soir. Les Polynésiens ont d’ores et déjà amassé une belle moisson avec 4 médailles d’or, 4 en argent et 12 en bronze. Une dizaine de Polynésiens doivent encore disputer des finales dans les minutes qui viennent.