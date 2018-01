Préservation de l'environnement : Te Mana O Te Moana signe une convention avec l'armée

Rédaction web (Interview : Oriano Tefau / Mata Ihorai)

L'association de préservation de l'environnement Te Mana O te Moana a signé ce jeudi une convention avec l'armée. Le but : récupérer des données, les regrouper et les transmettre à la direction de l'Environnement pour mettre en place des mesures de protection des zones et des espèces si besoin. "Ils vont partout en Polynésie dans le cadre de leurs missions régulières (...) Ils vont dans des atolls inhabités, dans des zones très difficiles d'accès et il y a certaines informations très faciles à relater pour nous : ça peut être une photo, un point GPS, un emplacement, une trace de tortue, un mammifère marin... Et toutes ces infos, on va les regrouper dans notre observatoire, Hei Moana ", détaille la présidente de Te Mana O Te Moana Cécile Gaspard.La protection des océans fait partie des missions de l'armée. "Dans nos missions militaires, on a la protection du territoire national de la Polynésie, et également la protection de notre zone économique exclusive, 5 millions de km carrés qui représentent une richesse remarquable pour la Polynésie. Ça veut dire que nos avions, bateaux, hélicoptères, soldats, se déploient dans toutes les îles, atolls, archipels (...) Ils occupent l'espace, ils observent, ils voient des choses."L'armée faisait déjà part de ses observations à Te Mana O Te Moana, mais la convention signée ce jeudi servira de cadre à ce partenariat. C'est également une manière "de l'inscrire dans la mémoire collective des militaires qui arrivent ici et des commandant d'unité, pour qu'ils l'intègrent dans leurs missions."